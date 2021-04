Urteil : Fristlose Kündigung nach sexueller Belästigung möglich

Köln Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz kann je nach Umfang und Schwere eine sofortige Kündigung bedeuten. In einem solchen Fall ist es legitim, die Abmahnung zu überspringen, sagen Richter.

In dem verhandelten Fall hatte der Mann am Arbeitsplatz erst einer Kollegin und dann sich selbst in den Schritt gefasst und kommentiert: „Oh, da tut sich ja was“. Die betroffene Kollegin wandte sich drei Monate später an die Personalleiterin, um den Vorfall zu melden.