Change-Prozess : Fünf Tipps für Führungskräfte bei Veränderungen

In Zeiten von Corona, Homeoffice und voranschreitende Digitalisierung müssen Führungskräfte ihre Rolle immer wieder neu definieren. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Düsseldorf Corona, Home-Office und voranschreitende Digitalisierung: In Zeiten stetiger Veränderungen müssen auch Führungskräfte ihre Rolle immer wieder neu definieren.

- Unterstützer und Zuhörer: Dieser soll einen Raum schaffen, in dem Emotionen angehört und bearbeitet werden. Dies könne etwa in einem Workshop passieren, in dem auch konkrete Lösungen zum Umgang entwickelt werden.