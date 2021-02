Gefahr von Fehlhaltungen : Für Bildschirmarbeit sind Gleitsichtbrillen nicht optimal

Für die Arbeit am Bildschirm sind Standard-Gleitsichtbrillen nicht unbedingt geeignet. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Jena/Berlin Im zunehmenden Alter kann eine Gleitsichtbrille im Alltag praktisch sein. Wer aber im Job lange Zeit auf den Bildschirm schaut, sollte sich zu Alternativen beraten lassen.

Gleitsichtbrillen sorgen dafür, dass man sowohl in die Nähe als auch auf Distanz scharf sehen kann. Für langes Arbeiten am Computer sind diese Gläser aber nicht unbedingt geeignet. Darauf weist Stephan Degle, Professor für Optometrie und Ophthalmologische Optik am Fachbereich SciTec der Ernst-Abbe-Hochschule Jena hin.