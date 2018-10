später lesen Pflege, Familie, Weiterbildung Für wen sich Brückenteilzeit eignet FOTO: Jan-Philipp Strobel FOTO: Jan-Philipp Strobel Teilen

Twittern

Teilen



Für eine Zeit lang weniger arbeiten und sich anderen Aufgaben widmen, danach aber in Vollzeit zurückkehren: Das sieht das Gesetz zur Einführung einer Brückenteilzeit vor, das der Bundestag an diesem Donnerstag verabschieden will. dpa