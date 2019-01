später lesen Was will ich werden? Gärtner bleibt der beliebteste grüne Ausbildungsberuf FOTO: Waltraud Grubitzsch FOTO: Waltraud Grubitzsch Teilen

Der Gärtner bleibt ein beliebtes Ausbildungsziel unter den landwirtschaftlichen Berufen. Im Ausbildungsjahr 2018/2019 sind 5309 Azubis in diese Lehre gestartet, was einem Plus von 0,7 Prozent entspricht. dpa