Job-Protokoll Geborgenheit für Gebärende: Was macht eine Doula?

Als mein Kind älter war, arbeitete ich zunächst wieder auf dem Bau und stellte fest, dass meine Arbeit in Teilzeit in einem Männerberuf nicht wertgeschätzt wurde. Dann erinnerte ich mich daran, wie fasziniert ich während der Geburt meines Kindes von meiner Hebamme war - und fast den Entschluss, künftig in einem Beruf zu arbeiten, in dem auch ich Frauen begleite. So kam ich schließlich auf den Beruf der Doula.