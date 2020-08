Recht auf Beschwerde : Gegen sexuelle Belästigung im Job vorgehen

Berlin Anzügliche Sprüche, pornografische Kalender im Aufenthaltsraum oder unangenehme Berührungen: Vor allem Frauen erleben bei der Arbeit sexuelle Belästigung. Hinnehmen müssen sie das Verhalten nicht.

„Den Frauen ist Unterschiedliches passiert. Manche berichten von aufdringlichen Blicken und Anstarren bis hin zu sexistischen Sprüchen oder sogar körperlichen Übergriffen“, sagt Diehl. Für Betroffene sei es schwer, die Situation anzusprechen. Oft verharmlosten Kollegen und Vorgesetzte die Vorfälle. „"Herr Meier ist ein ganz Lieber, der meint das nicht so" ist eine Reaktion, die viele hören“, so Diehl.

„Es kommt also nicht darauf an, wie Herr Meier den Spruch gemeint hat. Wenn Frau Müller diesen als Entwürdigung erlebt, ist es qua Definition AGG eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“, so Diehl.

Da jeder Vorfall einzigartig ist, gibt es nach einem Leitfaden der Antidiskriminierungsstelle keine Verhaltenstipps, die immer anwendbar sind. In der akuten Situation bietet es sich etwa an, die Belästigung sofort anzusprechen. „Man sollte das nicht ignorieren oder auf die lange Bank schieben, sondern gleich deutlich machen: "Ich möchte das nicht!"“, sagt Langer vom DGB.

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) empfiehlt, eine klare Ansage in drei Schritten zu machen: Zunächst sollte man laut aussprechen, was gerade passiert ist. Dann gilt es zu erklären, was das mit einem macht. In einem letzten Schritt sollten sie das Gegenüber auffordern, das Verhalten künftig zu unterlassen. Also etwa so: „Sie haben gerade eine sexuelle Anspielung gemacht. - Das verletzt mich. - Unterlassen Sie das!“