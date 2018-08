später lesen Neue Zahlen Gehälter in Deutschland gehen stark auseinander FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Twittern

Teilen



Die Verdienste der Arbeitnehmer in Deutschland gehen regional weiter stark auseinander und bleiben im Osten klar unter dem Niveau im Westen. Am wenigsten bekamen Vollzeitbeschäftigte Ende vergangenen Jahres mit durchschnittlich 2183 Euro brutto im Monat im Landkreis Görlitz in Sachsen. dpa