Tückische Formulierung : Gehaltswünsche in der Bewerbung angeben

Bochum Manchmal fängt die Verhandlung schon beim Verfassen der Bewerbung an. Nämlich dann, wenn Bewerberinnen und Bewerber dazu aufgefordert werden, einen Gehaltswunsch anzugeben. Wie geht es richtig?

„Grundsätzlich ist eine eindeutige Summe ratsam“, so Dehn. Bei Spannen setze der Arbeitgeber bei der Gehaltsverhandlung eher am unteren Ende an. Damit ist man als Bewerberin oder Bewerber automatisch in einer schlechteren Verhandlungsposition. Dehn empfiehlt: „Man sollte sich überlegen, was man gemessen an seinen Fixkosten und der jeweiligen Lebenssituation mindestens verdienen möchte und auf diesen Wert eine Summe X draufschlagen, um sich in eine gute Verhandlungsposition zu bringen.“