Appetizer : Gelungene Initiativbewerbungen sind kurz und knackig

Hamburg Lebenslauf, Foto und ausführliches Anschreiben sind bei Initiativbewerbungen fehl am Platz. Kurz und knapp lautet die Devise. Am besten sieht das Schreiben gar nicht nach Bewerbung aus.

Zu Anfang müssen sich Bewerberinnen und Bewerber Gedanken über ihr Profil machen. „Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Für welche Unternehmen könnte meine Dienstleistung interessant sein?“, sagt Bölke.

Hilfreich ist die Online-Recherche auf Bewertungsplattformen oder Jobportalen. „Hier können Sie sowohl regional als auch nach Branchen eine Umkreissuche machen“, erklärt Bölke. Andersherum kann man in Jobnetzwerken auch nach Menschen suchen, die im eigenen Umkreis in interessanten Positionen arbeiten und darüber auf Firmen aufmerksam werden.

Was gehört in die Bewerbung?

In dem Schreiben sollten Bewerberinnen und Bewerber Bezug zum Unternehmen herstellen und erklären, warum sie meinen, in dem Markt ein interessantes Angebot zu haben. Dann beschreiben sie, was sie mitbringen, und zeigen Handlungsoptionen auf: etwa in einer Woche anzurufen, sollten sie keine Rückmeldung bekommen, empfiehlt Bölke.