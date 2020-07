Männlich, weiblich, divers : Gendergerechte Sprache im Beruf einsetzen

Berlin „Sehr geehrte Damen und Herren“ gilt als Anrede im Schriftverkehr als höflich. Doch sie lässt Teile der Gesellschaft außen vor. Eine gerechte Kommunikation kann sich für Unternehmen auszahlen.

Stellenausschreibungen machen es auf dem Arbeitsmarkt vor: Seit 2019 sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, Jobinserate genderneutral zu formulieren. Mit der Angabe (m/w/d) etwa, was für männlich, weiblich, divers steht, können Unternehmen alle Jobinteressierten ansprechen.

Das ist aber nicht alles, was Arbeitgeber und Beschäftigte tun können, um sich inklusiv und gerecht aufzustellen. „Die Forderung nach gerechter Sprache ist schon immer eine feministische gewesen“, sagt Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD). Die Diskussion um gerechte Sprache für Trans*-, Inter- und Nicht-binäre-Personen docke aber daran an.

Und wie verhält man sich am besten, wenn eine Person zum Beispiel im Bewerbungsprozess „divers“ oder keine Kategorie angibt? Susanne Helbach-Grosser ist der Ansicht: „Wir dürfen fragen. Das ist besser, als gar nichts zu sagen. So wie ich auch jemanden mit Adelsprädikat nach der richtigen Anrede frage.“

Oft ergebe sich durch das Siezen im direkten Gespräch gar keine Notwendigkeit, das korrekte Pronomen zu kennen, sagt Ulrich. Grundsätzlich könne man auf die Anrede „Frau“ oder „Mann“ verzichten, und sein Gegenüber stattdessen höflich mit Vor- und Zunamen ansprechen. Auch im Schriftverkehr bietet sich die „Guten Tag Vorname Nachname“ als Anrede an.

René_ Rain Hornstein promoviert an der Technischen Universität Braunschweig zu dem Thema „internalisierte Trans*unterdrückung“ und wünscht sich einen „Sensibilitäts- und Emotionenwandel“ in der Gesellschaft. „Höflichkeit ist, Leute so anzusprechen, wie sie sich identifizieren oder, wenn ich es nicht weiß, sie geschlechtsneutral anzusprechen und nicht auf einer binären Anrede zu beharren.“