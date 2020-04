Kuschelkurs mit dem Kunden? : Geschäftsbeziehungen brauchen Pflege

Wer eine gute Beziehung zu Geschäftspartnern aufbauen will, sollte authentisch auftreten. Foto: Christin Klose/dpa-tmn.

Darmstadt/Frankfurt/Main Beziehungen im Geschäftsleben unterscheiden sich gar nicht so sehr von privaten Kontakten: Wichtig ist vor allem die emotionale Ebene. Aber wie weit müssen Business-Beziehungen gehen?

Die Weichen dafür werden schon ganz am Anfang gestellt: So aufmerksam wie möglich sollte man dem möglichen Kunden oder Geschäftspartner begegnen und auf Signale achten, die mehr über ihn und seine Persönlichkeit verraten, sagt Executive Businesscoach Andrea Jansen aus Darmstadt. „Das erfordert ein hohes Maß an Empathie.“