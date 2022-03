Frauen in MINT-Berufen : Geschlechterklischees prägen weiter Berufswahl von Azubis

Frauen in MINT-Berufen

Frauen sind in MINT-Ausbildungsberufen immer noch die Ausnahme. Das geht aus Zahlen der Arbeitsagentur Nord hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Schwerin/Kiel Für MINT-Berufe - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - entscheiden sich immer noch deutlich mehr Männer als Frauen. Aus Sicht der Arbeitsagentur Nord ist ein Umdenken notwendig.

Aus Sicht der Arbeitsagentur Nord entscheiden sich weiter zu wenig Frauen für Ausbildungsplätze in Ingenieur-Berufen.

„2021 haben - um nur zwei Beispiele aus dem MINT-Bereich zu nennen - 15 junge Frauen in Mecklenburg-Vorpommern einen Ausbildungsvertrag zur Fachinformatikerin unterzeichnet. Bei den jungen Männern waren es im gleichen Ausbildungsberuf 123“, sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, am Mittwoch in Kiel.