Psychologe im Interview Gift für die Seele: Was hilft in toxischen Jobs?

Wenn eine Beziehung toxisch - also giftig - ist, sind Manipulationen, Demütigungen, Kontrolle und Drohungen an der Tagesordnung. Doch nicht nur im Privaten gibt es so etwas. Der Psychologe und TV-Moderator Rolf Schmiel hat ein Buch über „Toxic Jobs“ geschrieben. Im Interview erklärt Schmiel, worauf man achten sollte, damit einen die Arbeit nicht krank macht.