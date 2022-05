Nachhaltige Raumlösung : „Green Campus“ der Fachhochschule Erfurt ausgezeichnet

Der «Green Campus» der FH Erfurt wurde offiziell eröffnet. Bei dem Projekt handelt es sich um einen Experimentalbau in Holztafelbauweise. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt Der „Green Campus“ in Erfurt ist ein modularer Bau in Holztafelbauweise. Das nachhaltige Bauprojekt wurde jetzt nicht nur eröffnet, sondern auch ausgezeichnet.

Bei dem Projekt handelt es sich den Angaben der FH zufolge um einen Experimentalbau in Holztafelbauweise, der eine nachhaltige und umweltschonende Raumlösung bietet. Der „Green Campus“ könne in gut transportierbare Module geteilt werden und sei damit ein mobiles Hörsaalgebäude zur Lösung bei temporärem Raumbedarf an der FH.