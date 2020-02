Umweltschutz : Grüne Berufe für die Generation Greta

Umweltschutz auch in der Ausbildung ausleben: Jugendliche haben die Möglichkeiten noch nicht immer auf dem Radar. Foto: Gustafsson/Westend61/dpa-tmn.

Bonn Freitags demonstrieren und sich für eine bessere Welt einsetzen: Klimaschutz steht hoch im Kurs bei Jugendlichen. Aber spielt das Thema auch bei der Suche nach dem Ausbildungsplatz eine Rolle?

Mit Fridays for Future hat plötzlich eine ganze Schülergeneration eine Agenda, so scheint es: Umweltschutz steht bei Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs. „Sämtliche Jugendstudien weisen das Thema als eines der Topthemen aus“, sagt Krischan Ostenrath, Koordinator des Netzwerks Grüne Arbeitswelt .

Liegt es da nicht nahe, das Thema auch zum Beruf zu machen - und die Begeisterung für grüne Themen mit in die Ausbildung zu nehmen? Es gebe eine Lücke zwischen dem ehrenamtlichen Engagement wie es bei Fridays for Future an den Tag gelegt wird und der Vorstellung, dass man sich auch beruflich damit beschäftigen kann. „Das haben viele Jugendliche noch zu wenig auf dem Radar“, sagt Ostenrath.