Und es hat Zoom gemacht : Gut aussehen in Videokonferenzen

Berlin/München Das Bild düster und verwaschen, das Gesicht blass? Das muss nicht sein. Etwas Licht, ein guter Hintergrund und die richtige Haltung - schon stimmen Bild und Auftreten in der Videokonferenz.

Selbst mit Mini-Webcams im Laptopdeckel lässt sich einiges richten. Das fängt bei der Position an, erklärt Natasja Sluka. „Ein Blick von oben herab kann ungewollt einen Eindruck von Überheblichkeit suggerieren.“ Die Kamera gehört mittig in Augenhöhe, so wie bei einem persönlichen Gespräch, erklärt die Videochefin des Technikportals „chip.de“. Damit bei eingebauten Kameras nicht in die Nasenlöcher gefilmt wird, kann man das Notebook höher legen, etwa auf Bücher.