Achtung bei Alleskönnern : Gute Weiterbildungsangebote erkennen

Wer mit einem Coach arbeiten möchte, sollte sich am besten in einem unverbindliche Vorgespräch von dessen Kompetenzen überzeugen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Köln Coaches, E-Learning-Kurse oder Präsenz-Lehrgänge: Der Weiterbildungsmarkt ist unübersichtlich. Es gibt aber Kriterien, die verraten, wann ein Angebot Humbug ist.

Wissen, was man will

Zu Anfang muss also Klarheit geschaffen werden: „Wie sieht meine derzeitige Lage aus? Wie flexibel bin ich? Was möchte ich und was brauche ich in meiner Situation?“