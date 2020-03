Rückengesundheit : Habe ich Anspruch auf einen höhenverstellbaren Schreibtisch?

Ein höhenverstellbarer Schreibtisch entlastet den Rücken. Arbeitnehmer haben aber in der Regel keinen Anspruch darauf. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn.

Berlin Der Rücken ziept, der Nacken schmerzt: Ein höhenverstellbarer Schreibtisch wäre jetzt was, an dem man auch mal im Stehen arbeiten kann. Aber haben Beschäftigte darauf Anspruch?

„Auf so einen technischen Super-Schreibtisch hat man in der Regel keinen Anspruch“, klärt Peter Meyer, Fachanwalt für Arbeitsrecht auf. Die Arbeitsschutz- und Ergonomie-Vorschriften würden zwar vorschreiben, dass Arbeitnehmer Anspruch auf einen der Körpergröße anpassbaren Arbeitsplatz haben. „In der Regel ist dann aber nur der Schreibtischstuhl höhenverstellbar“, so Meyer.