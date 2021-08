Für die gute Sache : Habe ich im Job Anspruch auf Freistellung für ein Ehrenamt?

In der Regel wird das Ehrenamt außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt. Sonderregelungen zur Freistellung gibt es etwa für die Freiwillige Feuerwehr. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Offenburg Die Mitarbeit im Sportverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr - Ehrenämter gibt es in allen Facetten. Sie machen Freude, kosten aber auch Zeit. Muss die einem der Arbeitgeber zur Verfügung stellen?

Ehrenämter gehören in die Freizeit - oder haben ehrenamtlich Tätige einen Anspruch darauf, für die Ausübung ihres Amts von der Arbeit freigestellt zu werden? „Hierzu gibt es keine generelle Regelung“, sagt Jürgen Markowski. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Offenburg und Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV). In der Regel werde das Ehrenamt außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt.