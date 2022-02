Cyberprofessor rät : Hackerabwehr in die Ausbildung aufnehmen

Frankfurt Die Zahl der Cyberattacken steigt. Wie vorbeugen? Helfen könnten nicht nur aufwändige IT-Sicherheitsmaßnahmen, sondern auch eine verbesserte Berufsausbildung, sagt ein führender Fachmann.

Schulung der Anwender erforderlich

„Es gibt bereits Standards zu den Mindestanforderungen an Berufsausbildung, aber es gibt keine Festlegung, was Mitarbeiter wissen müssen, um sich an einen Rechner zu setzen“, sagte der Professor für IT-Sicherheit mobiler und vernetzter Geräte an der Frankfurter Goethe-Universität. „Zu einem fundierten Sicherheitsmanagement müsste jedoch die Schulung der Anwender gehören, ebenso eine Abstimmung der Arbeitsabläufe auf Bedürfnisse und Fähigkeiten.“