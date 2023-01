Mit Smartphone auf dem Bau : Influencerin macht Werbung für das Handwerk

Schlangen Sandra Hunke wechselt im Alltag zwischen Laufsteg und Baustelle. Sie ist nicht nur Handwerkerin, sondern auch Influencerin und Model. Mit ihrer Reichweite möchte sie junge Menschen für das Handwerk begeistern.

Denn die 30-Jährige ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen fürs Handwerk in Deutschland. Fast täglich nimmt sie ihre rund 120.000 Follower auf Instagram mit in ihren Lebensalltag, der von staubigen Baustellen in Nordrhein-Westfalen bis zum Laufsteg nach Hongkong reicht.