Kritisches Denken : Institut für Sozialforschung in Frankfurt wird 100

Frankfurt/Main Es wurde als marxistische Forschungseinrichtung gegründet und von den Nazis geschlossen. Unter Horkheimer und Adorno entstand hier die Frankfurter Schule. Wie sieht die Zukunft des berühmten Instituts für Sozialforschung aus?

Das Institut feiert 2023 seinen Geburtstag mit Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen. Ein großer Festakt mit Prominenz aus Wissenschaft und Politik steht am 23. Januar an.

Haus ist mit den Namen Adorno und Horkheimer verbunden

Unter Horkheimer formte das Institut das, was als Kritische Theorie bekannt wurde und in der Fremdbeschreibung auch als Frankfurter Schule bezeichnet wurde. Der Marxismus wich einer, so die historische Selbstbeschreibung des IfS, „sozialphilosophisch ausgerichteten Gesellschaftskritik“. 1933 schloss die Gestapo das Institut - wegen „staatsfeindlicher Bestrebungen“. In Genf und New York führten Exilanten die Arbeit fort. 1949 kehrten die Forscher nach Frankfurt zurück, 1950 wurde das Institut - als private Stiftung mit öffentlichen Mitteln - wiedererrichtet.