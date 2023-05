Chip-Fabrik Intel in Magdeburg: Universität beginnt neuen Studiengang

Hinzu kommt, dass es die Chips, die Intel ab 2027 in Magdeburg produzieren will, in dieser Form noch gar nicht gibt. Es gehe darum, immer kleinere und damit schnellere Strukturen zu schaffen, sagt Strittmater. Für Chips, die dann sowohl in Computern oder Handys stecken, als auch in der Medizintechnik zu finden sind.