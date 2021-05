Rolle rückwärts : Ist Downshifting der Abschied vom Aufstieg?

Paderborn/Kerpen Teamleiterin, Abteilungsleiterin, Management: Oft gibt es im Job nur eine Richtung - nach oben. Aber kann man im Job auch wieder einen Gang zurückschalten? Was Sie beim Downshifting bedenken sollten.

Oft wird eine solche Entscheidung aber erst einmal als ungewöhnlich wahrgenommen. Denn Ausbildung, Qualifikationen, Zertifikate - all das, was man in seinem Job durch Zeit und Mühe erreicht hat, verliert mitunter völlig an Wert, wie Julia Gruhlich von der Universität Paderborn erklärt.