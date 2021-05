Gut zu wissen : Ist Sonntagsarbeit erlaubt?

Köln Viele Beschäftigte fiebern auf ihr Wochenende hin. Endlich Erholung. Müssen sie am Sonntag arbeiten, wenn der Arbeitgeber das will?

In der Regel ist eine Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen in Deutschland nicht erlaubt. So steht es in Paragraf 9 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Hiervon kann es aber Ausnahmen geben. „Arbeitszeitrechtlich ist es mit entsprechender Genehmigung der Aufsichtsbehörde erlaubt, sonntags arbeiten zu lassen“, erklärt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln.