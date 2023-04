Stabwechsel Junge Dirigentinnen gesucht: Beruf bleibt männlich dominiert

Auch die einschlägigen Professuren an den bundesweiten Hochschulen sind fast ausschließlich männlich besetzt. Entsprechend sieht es bei den rund 130 Berufsorchestern in Deutschland aus: Nur drei werden von Frauen geleitet, darunter ist die gebürtige Hildesheimerin Joana Mallwitz, die 2019 von der Zeitschrift Opernwelt zur Dirigentin des Jahres gewählt wurde und in der nächsten Saison zum Konzerthausorchester Berlin wechselt - als erste Frau an der Spitze eines großen Berliner Orchesters.