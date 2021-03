Umweltschutz in der Tiefe : Kanalbauer gehen Dingen auf den Grund

Umweltschutz in der Tiefe

Hamm/Düsseldorf Meist nehmen wir die Kanalisation gar nicht wahr. Dabei ist sie essenziell: Sie führt sauberes Regenwasser in Flüsse und Abwasser in die Kläranlage. Für Bau und Instandhaltung sind Experten zuständig.

Der Bau der Kanalisationen, die das Abwasser in Kläranlagen leiten, ist für die Gesellschaft immens wichtig. „Ohne den Kanalbauer geht es nicht“, sagt Issam Bhihi. Er ist im ersten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Kanalbauer bei der Firma Heckmann in Hamm.

Kanalbauer konstruieren, sanieren und modernisieren Kanalsysteme und sorgen dafür, dass Abwasser umweltgerecht den Weg in die Reinigung findet - und somit das Grundwasser, das wir als Trinkwasser brauchen, vor Verunreinigung geschützt wird.

Arbeit in der Tiefe

Im Kanalbau führt man vorwiegend Tiefbauarbeiten aus, sagt Sandra Schelonka, Ausbildungsberaterin beim Berufsförderungswerk der Bauindustrie Nordrhein-Westfalen. Gruben und Schächte müssen ausgehoben, trocken gelegt und gesichert werden, bevor die Rohre verlegt werden können. Dies geschieht oft unter Einsatz moderner Technik. Aber auch viel Handarbeit gehört dazu. Körperliche Fitness und Belastbarkeit sind gefragt, der Beruf ist anstrengend. Auch Spaß an der Arbeit im Freien ist eine wichtige Voraussetzung.

Steffen Hallermann hat der Umweltgedanke in der Abwasserwirtschaft schon interessiert. Er absolviert bei der Firma Heckmann ein duales Studium. Neben der Kanalbauer-Ausbildung besucht er die Hochschule und macht einen Bachelor of Engineering. „Nach vier Jahren ist man ausgelernter Geselle, hat gleichzeitig seinen Bachelortitel und es eigens finanziert“, sagt er. Ohne Disziplin geht das nicht. Wenn man aber Interesse für das hat, was man tut, fällt das Lernen leichter.