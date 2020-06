Fragen aus dem Arbeitsrecht : Kann der Arbeitgeber die Arbeitszeiten verschieben?

In Unternehmen ohne Betriebsrat kann der Arbeitgeber die Arbeitszeiten verschieben, sofern nichts anderes im Vertrag steht. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/obs

Gütersloh Kinder, Sport, Termine: Viele Beschäftigte richten ihr ganzes Leben nach ihren Arbeitszeiten aus. Darf der Arbeitgeber verlangen, dass Mitarbeiter auf einmal zu anderen Uhrzeiten arbeiten sollen?

„Hier muss man unterscheiden, ob es im Unternehmen einen Betriebsrat gibt, oder nicht“, erklärt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh.

Wer in einem Unternehmen ohne Betriebsrat arbeitet, kann zunächst einen Blick in seinen Arbeitsvertrag werfen. Sind dort genaue Arbeitszeiten, etwa von 8 bis 12 Uhr festgeschrieben, kann der Arbeitgeber sie nicht einfach verschieben. „Das wird es aber in den meisten Arbeitsverträgen nicht geben“, sagt Schipp.