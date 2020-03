Studie : Karrierechancen für Frauen im Mittelstand gestiegen

Laut einer Studie haben sich Aufstiegschancen für Frauen in mittelständischen Unternehmen verbessert. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn.

Frankfurt/Main Die Topetagen vieler kleinerer und mittlerer Firmen sind häufig noch reine Männerdomänen. Doch das Bild wandelt sich allmählich.

Frauen haben in mittelständischen Firmen einer Studie zufolge im Schnitt bessere Chancen auf einen Top-Job als in börsennotierten Unternehmen. Der Frauenanteil im Vorstand beziehungsweise in der Geschäftsführung lag im Mittelstand Anfang 2020 im Durchschnitt bei 16 Prozent.