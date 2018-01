später lesen Jeden Tag ein bisschen Ketten-Methode für Motivation im Studium FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Twittern

Teilen



Viele Studenten sind vor allem am Anfang des Semesters motiviert - und am Ende wieder, wenn die Klausuren drohen. Bessere Ergebnisse gibt es aber in der Regel, wenn man kontinuierlich am Ball bleibt. dpa