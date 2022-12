Arbeitszeit-Statistik : Knapp neun Prozent der Berufstätigen arbeiten übermäßig lang

Knapp neun Prozent der Vollzeiterwerbstätigen leistet mehr als 48 Wochenstunden. Bei Männern kommt dies mit 10,5 Prozent etwa doppelt so häufig vor wie bei Frauen (5,4 Prozent). Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Wiesbaden 48 Stunden und mehr: Laut dem Statistischen Bundesamt nehmen viele Vollzeitbeschäftigte überlange Wochenarbeitszeiten auf sich. Dabei zeigt sich auch ein Unterschied zwischen den Geschlechtern.

Knapp neun Prozent der Vollzeiterwerbstätigen in Deutschland arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Bei Männern kommen solche als überlang geltenden Arbeitszeiten mit 10,5 Prozent etwa doppelt so häufig vor wie bei Frauen (5,4 Prozent), wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Besonders häufig arbeiteten Selbstständige mehr als 48 Stunden pro Woche. In dieser Gruppe war fast jede und jeder zweite Beschäftigte (49,9 Prozent) betroffen. Zudem waren Selbstständige mit 30,6 Prozent mehr als doppelt so häufig am Abend im Einsatz wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (13,9 Prozent).