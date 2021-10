Plötzlich wieder so laut : Konzentriert arbeiten unter Menschen

Bonn/Konstanz Der Kollege hat eine Frage, die Kollegin haut in die Tastatur und keine zwei Meter weiter tauschen sich zwei Teammitglieder aus. Konzentriert arbeiten? Fehlanzeige. Tipps, wie es doch gelingt.

Vorneweg: Natürlich sei vor allem der Arbeitgeber in der Pflicht, für ein möglichst ruhiges Umfeld zu sorgen, sagt Anette Wahl-Wachendorf, Vizepräsidentin des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte. Sinnvoll sind etwa dämmende Trennwände und spezielle Bodenbeläge. Was sonst Abhilfe schaffen kann:

Feste Stillarbeitszeiten kann man zum Beispiel jeden Morgen von acht bis neun Uhr etablieren, etwa um Mails zu bearbeiten. Eine andere Idee sind sogenannte Contact-Cards: An einer Pinnwand oder im Intranet können alle ihre Arbeitszeiten hinterlegen und dort auch gleich vermerken, in welchen Zeiten sie nicht gestört werden möchten, aber auch, was ihre „Freeblocks“ sind.

Viele Unternehmen sind in der Pandemie in Sachen Arbeitszeiten und Arbeitsort flexibler geworden. Entweder nutzt man - je nach Vorliebe - die Randzeiten am frühen Morgen oder am Abend. Oder man zieht sich ins Homeoffice zurück, sofern man dort mehr Ruhe hat.