So profitieren Unternehmen : Kurzarbeit als Chance für Weiterbildungen nutzen – so geht es

Seit die große Corona-Virus-Krise die Welt im Griff hat, ist nichts mehr wie es einmal war. Besonders schlimm davon betroffen, sind viele Unternehmen, denn Ihnen bleibt oft nichts anderes übrig als ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Um den Entlassungen entgegen zu wirken, besteht die Möglichkeit, Mitarbeiter im Rahmen von Förderprogrammen weiterzubilden.

Unternehmen können in vielerlei Hinsicht von den neu gewonnenen Erfahrungen und Qualifizierungen ihre Arbeitnehmer profitieren und diese später besser positionieren. Oftmals ist es doch so, dass die Unternehmen mit Aufträgen sehr gut ausgelastet sind, aber keine Zeit und zu wenig Geld haben, in die Personalentwicklung zu investieren. Dabei ist es gerade in der heutigen Zeit wichtig, hochqualifizierte Köpfe in seinem Unternehmen zu haben, denn die Konkurrenz schläft nicht und entwickelt sich stetig weiter.