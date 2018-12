später lesen Eignung statt Spitzennoten Länder wollen Zulassung zum Medizinstudium reformieren FOTO: Waltraud Grubitzsch FOTO: Waltraud Grubitzsch Teilen

Nicht nur Abiturienten mit Spitzennoten sollen künftig in Deutschland Medizin studieren können. Das sieht der Entwurf für einen Staatsvertrag vor, auf den sich die Wissenschaftsminister der Länder in der Kultusministerkonferenz (KMK) geeinigt haben, wie die KMK in Berlin mitteilte. dpa