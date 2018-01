später lesen Studie Lehrermangel an Grundschulen nimmt bis 2025 stark zu FOTO: Caroline Seidel FOTO: Caroline Seidel Teilen

Der Lehrermangel an den Grundschulen in Deutschland spitzt sich nach einer Studie in den nächsten Jahren dramatisch zu. Nach Zahlen, die die Bertelsmann-Stiftung vorstellt, fehlen bis ins Jahr 2025 rund 35 000 Lehrer für die ersten Schuljahre. dpa