Martin Schranz – aus dem Affiliate-Netzwerk GSD Master AG den Big Deal gemacht

Martin Schranz hat in den letzten Jahren hart gearbeitet. Nicht immer hat alles funktioniert wie vorgesehen. Am Anfang hatte er ein kleines Affiliate-Netzwerk, das insbesondere auf dem MLM-Markt zum Einsatz kam. Einige Tiefschläge und hohe finanzielle Verluste haben das Projekt behindert. Aufhalten ließ sich der Wahlschweizer allerdings nicht. Mit Beharrlichkeit und einem guten Gespür für den richtigen Weg hat er es geschafft, eine innovative Affiliate-Software zu entwickeln. Auf seinem Weg haben ihn zahlreiche namhaft Affiliates begleitet, die ihm dabei halfen, die Software zu optimieren und weiterzuentwickeln. Nach vielen Tests ist ein technisches Meisterwerk entstanden. Dabei ist Martin Schranz weder ein Softwareentwickler, noch ein Ingenieur. Er hat als klassischer Nutzer begonnen und die verschiedenen Affiliate-Angebote kritisch unter die Lupe genommen. Ihn störten dabei oft die Handhabung und die Komplexität der verschiedenen Anbieter.

Die Asiaten waren ein großes Vorbild

FOTO: Pixabay @ TheDigitalArtist (CCO public domain) / pixabay.com

In Asien zeigen die Unternehmen, wie Affiliate-Marketing richtig funktioniert. Außerdem sind insbesondere die Japaner Vorreiter im Bereich Kryptowährungen. So war dieses Land prädestiniert als Verhandlungspartner für den Verkauf des Affiliate-Netzwerkes. Martin Schranz, der sich in den letzten Jahren auch als Business Angel betätigt hat, hatte von Anfang an den Exit vorgesehen. Nun ist es ihm gelungen, die GSD Master AG für 26,5 Millionen Euro zu verkaufen. Während seines Engagements als Business Angel hat er hauptsächlich IT-Unternehmen unterstützt. Dort konnte er nicht nur den jungen Unternehmen auf die Beine helfen, sondern für sich selbst, insbesondere im Bereich Big Data, viele nützliche Informationen sammeln.

Big Data unterstützt Prozesse

Aber nicht nur als Business Angel, sondern auch auf verschiedenen Großveranstaltungen, wie beispielsweise der WebSummit in Dublin oder Lissabon in den vergangenen drei Jahren, konnte er wichtige Big-Data-Features aufspüren und sie für sein eigenes Projekt zunutze machen. Prozesse lassen sich mithilfe von Big Data und den so gesammelten Kundendaten optimieren. Werbung kann so gezielter platziert, Kundenbedürfnisse können direkt gestillt werden. Big Data sammelt Daten zu den Kundenreaktionen auf bestimmte Kampagnen und hilft dabei zu berechnen, wie die ideale Kampagne aussehen muss, um am Ende mehr Umsatz zu generieren. Big-Data-basierte Projekte sind immer sowohl ziel- wie auch kundenorientiert. Neben Big Data, den IT-Prozessen und dem Datenschutz spielen auch die Technologie und die Strategie eine wichtige Rolle.

FOTO: Pixabay @ geralt (CCO public domain) / pixabay.com

Die Big-Data-Analyse für mehr Umsatz

Big-Data-Analysen unterstützen die Verkaufsprozesse im Bereich Onlineshopping. Damit wird es möglich, dem Kunden genau das anzubieten, was ihn interessiert. Es ist auch möglich Empfehlungen für Produkte auszusprechen, die der Kunde künftig brauchen könnte – bevor es der Kunde selbst weiß. Hierbei spielt das Affiliate-Marketing eine zentrale Rolle. Dabei geht es um die Vermarktung von Produkten von Dritten. Sind Besucher der Webseite A gleichzeitig Zielgruppe für Webseite B und umgekehrt, ist es sinnvoll, gegenseitig Werbung zu schalten und entsprechende Provisionen auszuzahlen. Die Software von Martin Schranz verbindet verschiedene Affiliate-Netzwerke miteinander, optimiert die Salesfunnel für die Verkaufsprozesse und steigert ganz automatisch die Conversion-Rate. Außerdem verfügt sie über mehrere Social-Network-Integrationen und gleicht Informationen zeitgleich ab. Sie analysiert Kaufentscheidungen und beeinflusst diese positiv.

Innovative Payment-Prozesse Innovative

Payment-Prozesse Wesentliche Bestandteile der innovativen Software von Martin Schranz sind die Check-out- und Payment-Prozesse. Dabei sind asiatische Anbieter wie Red Dot Payment, Asiapay oder Tenpay integriert. Ein revolutionäres Feature ist die Möglichkeit, Zahlungsvorgänge

in Kryptowährungen abzuwickeln. Dabei sind Bitcoin, DASH, Ether, Litecoin und sechs andere Währungen bereits Bestandteil der Software. Das Gateway für die Bezahlung in digitalen Währungen entspricht höchsten Sicherheitsstandards. Drei externe Unternehmen, die während eines Tests mit einigen Millionen Euro Umsatz das Netzwerk hacken sollten, blieben dabei erfolglos.

So soll es weitergehen

Nachdem Martin Schranz sein Projekt verkauft hat, will er sich keinesfalls zur Ruhe setzen. Geplant ist ein Ausbau des Standortes in der Schweiz, wobei einige Arbeitsplätze entstehen sollen. Außerdem plant er, neue Großprojekte anzugehen und sich sozial zu engagieren. Nach eigenen Angaben sprüht er nur so vor Ideen.