Studie : Materialengpässe kosten Zehntausende Jobs

Materialmangel führte von April 2021 bis Januar 2022 zu 76.000 Jobverlusten in Industrie und Baugewerbe. Das ergab eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Nürnberg Die Pandemie hat viele Unternehmen und ihre Beschäftigten hart getroffen. Verantwortlich hierfür waren nicht immer nur die Corona-Maßnahmen. Auch Lieferengpässe belasteten das Geschäft und führten zu Jobabbau. In welchem Ausmaß, zeigt eine Studie.

Wegen Lieferengpässen im Zuge der Corona-Pandemie haben einer Studie zufolge Zehntausende Beschäftigte ihren Job verloren. Noch mehr waren von Kurzarbeit betroffen. Das haben Ökonomen vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einer Studie errechnet.

Der Ukraine-Krieg könnte nach Einschätzung des IAB-Experten Enzo Weber ähnliche Folgen haben, aber in geringerem Umfang. Der Studie zufolge summierten sich die auf Materialmangel zurückzuführenden Jobverluste in der Industrie und im Baugewerbe von April 2021 bis Januar 2022 auf 76.000. Die Anzeigen auf Kurzarbeit erhöhten sich um 446.000. Erfahrungsgemäß nehmen jedoch weniger Unternehmen die Kurzarbeit in Anspruch als angezeigt.