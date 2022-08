Statistik : Mehr als 200.000 Promovierende an deutschen Universitäten

Mehr als 200.000 Promovierende an deutschen Universitäten

Wiesbaden Ein Doktortitel verspricht nicht nur Ansehen, sondern auch ein höheres (Einstiegs-)Gehalt. Auch wenn der Weg zum Doktortitel lang ist, immer mehr schlagen diesen Weg ein.

An deutschen Universitäten haben im vergangenenJahr rund 200.300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einerDoktorarbeit gearbeitet. Das waren vier Prozent mehr als 2020, wiedas Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. DerFrauenanteil lag bei 48 Prozent (2020: 47 Prozent).