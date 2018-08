später lesen Forsa-Erhebung Mehr als jede vierte Frau im Job Opfer sexueller Belästigung FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Mehr als jede vierte Frau in Deutschland wird an ihrem Arbeitsplatz laut einer neuen Umfrage Opfer sexueller Belästigung. Konkret haben nach eigenen Angaben demnach 26 Prozent in ihrem Arbeitsumfeld schon selbst einmal Formen von sexueller Belästigung oder von sexistischem Verhalten erlebt. dpa