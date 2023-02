Analyse : Mehr Frauen in Vorständen von Dax-Unternehmen

Mehr Frauen in Vorständen von Dax-Unternehmen

Einer Analyse zufolge erreichte der Anteil in den Führungsgremien der 40 deutschen Börsenschwergewichte 22,8 Prozent. Foto: Annette Riedl/dpa

Berlin Seit August 2022 schreibt das Mindestbeteiligungsgebot großen börsennotierten Unternehmen vor, dass mindestens eine Frau in der Führungsetage sitzt. Was hat sich seither getan?

Die Vorstandsetagen der Dax-Konzerne sind einer Analyse zufolge so weiblich wie nie. Nach der Auswertung der Organisation „Frauen in die Aufsichtsräte“ (Fidar) erreichte der Anteil in den Führungsgremien der 40 deutschen Börsenschwergewichte den Höchststand von 22,8 Prozent (Stand: 1. Februar).