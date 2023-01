Umfrage : Mehr Geld ist für Fachkräfte wichtiger als Freizeit

Köln Mehr Geld oder mehr Freizeit im Job? Diese Frage haben Menschen mit einer Berufsausbildung in einer aktuellen Umfrage beantwortet. Es gibt eine klare Tendenz.

Optimistisch ins neue Jahr

Etwa ein Viertel (26 Prozent) will in diesem Jahr eine Gehaltserhöhung fordern. Doch auch den Hobbys wird Wichtigkeit beigemessen: 28 Prozent möchten den Ergebnissen zufolge verstärkt in die sogenannte Work-Life-Balance investieren - also ein ausgeglichenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit schaffen.