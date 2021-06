Mindestens 11 Prozent : Mehrheit will bei Jobwechsel mehr Gehalt

Mehrheit will bei Jobwechsel mehr Gehalt

Düsseldorf Ein Jobwechsel ist für einen Großteil der Berufstätigen nur dann interessant, wenn auch mehr Gehalt dabei herausspringt. Mit weniger als 10 Prozent geben sich die wenigstens zufrieden, so eine Umfrage.

Minimum 11 Prozent mehr Gehalt: Für zwei Drittel (66 Prozent) der Erwerbstätigen ist das das Mindeste, was ein neuer Arbeitgeber bieten muss, damit sie einen Jobwechsel in Erwägung ziehen, vorausgesetzt sie sind mit ihrem derzeitigen Job zufrieden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, für die YouGov im Auftrag der Jobplattform Indeed über 1100 erwerbstätige Personen befragt hat.