„Wir suchen Dich“ : Mit dem Du in Stellenanzeigen richtig umgehen

Mit dem Du in Stellenanzeigen richtig umgehen

Wer in der Stellenausschreibung geduzt wird, darf im Anschreiben zurückduzen. Ein Muss ist das aber nicht. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Hamburg Aus Stellenausschreibungen können Bewerberinnen und Bewerber viele Infos herauslesen. Und für ihr Anschreiben nutzen. Doch wie sollten sie reagieren, wenn Firmen in der Ausschreibung duzen?

„Wir suchen Dich“, „Deine Aufgaben sind“, „Wenn Du in einem dynamischen Team arbeiten willst, bewirb Dich jetzt“: Längst duzen nicht mehr nur Start-ups ihre Bewerberinnen und Bewerber. Auch etablierte Unternehmen sprechen sie in Stellenausschreibungen mit Du an.