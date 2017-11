München hat die meisten freien Stellen

60 Prozent aller freien Stellen in Deutschland gibt es in großen Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern. Das zeigt eine Untersuchung des Personaldienstleisters Adecco von 3,26 Millionen Jobs, die zwischen Oktober 2016 und September 2017 ausgeschrieben waren. dpa

Die meisten Jobs gibt es demnach in München, gefolgt von Berlin und Hamburg. Gemessen an ihrer Größte relativ viele Jobs bieten Bonn und Heilbronn. Dresden und Dortmund zum Beispiel liegen noch dahinter - obwohl sie teils deutlich größer sind.

München ist auch Spitzenreiter bei den Industriejobs sowie den Stellen in der Finanz- und Versicherungsbranche: Hier liegt die bayerische Landeshauptstadt sogar noch vor Frankfurt am Main. Beim Handel hat Hamburg die Nase vorn, in Berlin gibt es die meisten Jobs im Gastgewerbe.