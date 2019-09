Rede und Antwort stehen : Müssen Arbeitnehmer an Personalgesprächen teilnehmen?

Müssen Arbeitnehmer an Personalgesprächen teilnehmen?

Ordnet der Chef ein Personalgespräch an, dürfen sich Mitarbeiter nicht davor drücken. Foto: Markus Scholz/dpa-tmn.

Berlin Der Chef schickt eine Einladung für einen Termin zum Mitarbeitergespräch. „Bringt doch sowieso nichts“, denken sich manche und würden am liebsten gar nicht hingehen. Sind Arbeitnehmer verpflichtet, an Personalgesprächen teilzunehmen?

„Allgemein kann man sagen, dass der Arbeitgeber während der Arbeitszeit jederzeit ein Personalgespräch anordnen kann, und er ist frei in der Entscheidung, wie er es durchführt“, erklärt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin.

Wichtig zu wissen für Arbeitnehmer ist, was eigentlich als Personalgespräch gilt. „Und das ist fast alles“, so Bredereck. Wenn ein Arbeitgeber etwa einem Mitarbeiter erklärt, dass seine Leistung abgefallen ist, sei das im Grunde genommen ein Personalgespräch, so der Fachanwalt. Im üblichen betrieblichen Sprachgebrauch werden als Personalgespräche aber eher grundsätzlichere und umfassendere Gespräche zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter verstanden, die auch vorher angekündigt werden.