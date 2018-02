später lesen Fragen aus dem Arbeitsrecht Muss ich an Abendveranstaltungen teilnehmen? FOTO: Mascha Brichta FOTO: Mascha Brichta Teilen

Twittern

Teilen



Zwischen acht und neun zur Arbeit, Feierabend ist meist zwischen vier und sechs: So oder so ähnlich arbeiten die meisten Berufstätigen in Deutschland. Doch was ist, wenn es dazu noch Abendveranstaltungen gibt - das Essen mit einem Kunden etwa? Darf mich der Chef dazu verpflichten? dpa