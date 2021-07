Arbeitsrecht : Muss ich bei der Arbeit plötzlich Englisch sprechen können?

Berlin Englisch: verhandlungssicher. Diese Angabe ist in vielen Lebensläufen zu finden. Wenn der Arbeitgeber dann plötzlich verlangt, im Job Englisch zu sprechen, sollte man allerdings auch abliefern können.

In einer globalisierten Arbeitswelt ist diese Situation gar nicht so unwahrscheinlich: Aufgrund internationaler Kunden oder wegen einer neuen englischsprachigen Führungskraft verlangt der Arbeitgeber, dass von nun an in der Fremdsprache kommuniziert wird. Müssen Beschäftigte da mitziehen?