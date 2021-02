Jede Chance nutzen : Muss ich in Kurzarbeit an einer Weiterbildung teilnehmen?

Muss ich in Kurzarbeit an einer Weiterbildung teilnehmen?

Die Arbeitswelt wandelt sich schnell: Eine Weiterbildung lohnt sich für Beschäftigte also fast immer. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Berlin Weil Restaurants und Friseursalons schließen mussten, sind viele Beschäftigte derzeit in „Kurzarbeit null“. Kann der Arbeitgeber sie dann zu einer Weiterbildung verpflichten?

Aufgrund des Lockdowns ist in manchen Betrieben ein Großteil der Beschäftigten in Kurzarbeit. Wäre das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen zu lassen? Ganz so einfach ist es allerdings nicht.