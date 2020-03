„Entschuldigung, wie war...?“ : Namens-Wirrwarr im Job meistern

Hamburg Komplizierte oder geschlechtsneutrale Namen können im Arbeitsalltag zu peinlichen Situationen führen. Damit es nicht soweit kommt, hat eine Expertin Kommunikationskniffe parat.

Der Gesprächspartner nuschelt in den Hörer oder es knackt in der Leitung und schon ist der Name nicht richtig angekommen. Die Nachfrage „Wie war der Name nochmal?“ ist dann nicht nur unangenehm, sondern laut Imageberaterin Imme Vogelsang auch extrem unschön.